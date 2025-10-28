Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak. Bordo mavililer, bu maçı kazanırsa lider Galatasaray'la puan farkını 2'ye indirecek.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Trabzonspor yönetimi de bu maça rekor prim açıklamaya hazırlanıyor.

FATİH TEKKE, ÜÇ BÜYÜKLER KARŞISINDA İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Galatasaray karşılaşmasıyla Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk büyük galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maç olmak üzere oynadığı 4 maçı kazanamadı.

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

SADECE 3 BÜYÜKLERE YENİLDİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 21 lig karşılaşmasında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanlarda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a kendi evinde 2-0 yenildi.

Fırtına, Tekke yönetiminde Galatasaray ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılara geçen sezon ligde sahasında 2-0, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-0 mağlup olarak galip gelemedi.