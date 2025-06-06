Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer çalımı: Fırtına erkenden bitirecek

Gelecek sezon Süper Lig’de zirve yarışı verecek bir takım kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-Mavililer forvet transferi için eski yıldızı Onauchu’yu bitirmeye çalışırken orta saha takviyesi için de rotasını belirledi.

İngiltere ve Fransa’dan taliplerin olduğu Batista Mendy’i satmaya hazırlanan Trabzonspor, Fransız oyuncunun yerini yine potansiyelli bir isimle doldurmak istiyor. Bordo-Mavililer, geçen sezon Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda karşılaştığı Rapid Wien’de göze takılan Mamadou Sangare'yi transfer etmek için girişimlerine başladı.

Kış transfer döneminde Galatasaray’ın talip olduğu 22 yaşındaki oyuncunun Avrupa’dan da talipleri bulunuyor. Trabzonspor transferde hızlı davranarak hem Galatasaray’ı hem de diğer takımları geride bırakmak istiyor.

Senegalli oyuncu için Avusturya kulübünün kapıyı 10 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Mendy’den en az 10 milyon euro gelir bekleyen Trabzonspor, Sangare’nin transferini 6 milyon euroya bitirmeyi planlıyor.

Fatih Tekke’nin ‘hızlı, tempolu orta saha’ beklentisine de uyan genç oyuncu için yönetimin şartlarını zorlaması bekleniyor.

Bu sezon Rapid formasıyla 44 maça çıkan Sangare,3 gol ve 3 asist katkısı yaptı.