Trabzonspor'dan Hamsik'e teşekkür plaketi

Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas, kariyerini sonlandırma kararı alan Marek Hamsik'e teşekkür plaketi hediye etti.

Trabzonspor'dan Hamsik'e teşekkür plaketi

Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Takımımıza 2020-2021 sezonunda katılan Marek Hamsik’in profesyonel futbolculuk kariyerini Bordo-Mavili formamız altında sonlandırma kararı almasının ardından kendisine Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas tarafından teşekkür plaketi verildi.

Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, "Şampiyonluk hikayemizde Marek Hamsik ile birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Böyle efsane bir futbolcunun kariyerini Bordo-Mavili formamız altında sonlandırma kararı alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Biz bu ayrılığı bir veda olarak görmüyoruz. Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’ın şahsında, yönetim kurulu olarak Trabzonsporumuza verdiği emeklerden ötürü Marek Hamsik'e teşekkür ederiz" dedi.''

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