Trabzonspor'dan hazırlık maçında ilk galibiyet

Bu sezon başından beri altyapısından gelenler, kiralıktan dönenler hariç, 8 yeni dış transferi kadrosuna katan Trabzonspor; tüm kadrosundan farklı şekillerle 22 oyuncusuyla da yolları ayırdı.

Trabzonspor'dan hazırlık maçında ilk galibiyet

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Slovenya kampını tamamlamak üzere olan Bordo Mavililer, bugüne kadar oynadığı 3 hazırlık maçında, bir mağlubiyet, 2'de beraberlikle sahadan ayrılmıştı.
Bu akşamki 4'ncü hazırlık maçında, Kuzey Makedonya ekibi Rabotnıckı ile Sportski Centar Terme Catez Stadyumu'nda karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sefer ıslak yeşil zeminden 4-1 galip ayrıldı.
Rabotnıckı maçı öncesi, Slovenya kampında sakatlanan yeni transfer İspanyol stoper Fernandez'e, 9 ay sahalardan uzak kalacak olan bir başka yeni transfer Hırvat Orsic'in eklenmesi, Trabzon ekibi adına ciddi bir talihsizlik olsa gerek. Dün sakatlanan stoper Hüseyin'de bu ikiliye eklenince, bu akşamın stoperleri Denswil ile 19 yaşındaki Ali Şahin oldu.
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Bugün önce yağmuru yiyen, sonra güneşi gören zeminde Karadeniz ekibi, oyunun başında Eren'in soldan güzel ortasına Gomez'in şık kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.
Bu golden kısa bir süre sonra, Eren'in, mevkisini terk ettiği bir anda, sağdan inen Rabotnıckı'nın sağ beki Murati'nin, orta-şut karışımına Denswil ve kaleci Uğurcan anlaşmazlığı ile yenilen bu komik gol, skoru 1-1 olan oyuna biraz da olsa aslında ciddiyet getirdi.
O ciddiyet, bu hazırlık maçının şakası olmadığını gösterince; ilk yarı bitmeden Visca'nın uğraşıyla galibiyet golünü bulan Bakasetas oldu.
Visca ve Gomez'e ait diğer 2 golün, Sloven orta hakem kararıyla ofsayt olması, Rabotnıckı ekibinin şansıydı.
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İkinci 45 dakikaya daha derli toplu başlayan Nenad Bjelica'nin ekibi, sık sık oyuncu değiştiren Rabotnıckı teknik direktörü Mılan Ilıevski'nin takımına karşı, topu ayağında daha fazla tutmaya başladı.
Oyunu istediği gibi domine etmeye başlayınca, yine bir atak sonunda rakip altı pasın içinde en son topa kafayı vuran Eren'in, bu golde de imzası oldu!
Karşılaşma boyunca bir çok oyuncusunu değiştiren Rabotnıckı'ye karşı, Trabzonspor ilk değişiklerini 75'nci dakikada yaptı. Oyuna girenlerin arasında 17 yaşındaki kaleci Onuralp ile son transfer Hırvat Teklic'de vardı.
Sonradan oyuna giren genç santrafor Enis Destan'ın, çapraz pozisyondan attığı sert şut filelerle buluşunca, Bordo Mavililer skoru dörtledi!
Bjeluca'nın ekibi, bu 90 dakikadaki hazırlık maçında ilk galibiyetini net olarak alırken, son hazırlık karşılaşmasını; yarın saat:12.oo'de kamp yaptığı kentin takımı Kranj ile oynayacak.

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