Trabzonspor'dan Hırvat yıldızlara yakın takip

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir ekip oluşturma hedefiyle transfer çalışmalarına, sezon biter bitmez hız verdi.



İlk olarak bonservisi elinde olan Yunan oyuncu Dimitris Kourbelis ile kesin anlaşan ama imza için transferin ilk resmi günü 26 Haziran’ı bekleyen Bordo Mavililer, Altınordu’nun 17 yaşındaki U 17 milli kalecisi İzmirli Onuralp Çevikkan’ı da kadrosuna kattı.



İleriye dönük bir transfer olan genç kalecinin yanı sıra, yine ileriye dönük bir başka genç oyuncuyu daha her an Trabzonspor bünyesine katmak üzere olan Karadeniz ekibi, Bucaspor 1928 Takımı’ndan 15 yaşındaki stoper Mert Toros ile de söz kesti. Birkaç genç oyuncuyu daha altyapı kadrosuna katacak olan Bordo Mavililer; bu arada iki Hırvat milli oyuncuya olan ilgisini de kesmiş değil.



Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporları doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer, teknik adamlarının yakından tanıdığı ve Trabzonspor kadrosunda görmek istediği iki oyuncu içinde ilgi ve alakasını sürdürüyor.

MİSLAV ORSİC

Trabzonspor, takımını güçlendirmek adına transfer sezonunu ilk açan ekiplerden biri olurken, 30 yaşındaki Yunan, Panathinaikos’un orta sahasındaki takım kaptanı Kourbelis ile kesin anlaştı. Bordo Mavili kulüpte başkan Ertuğrul Doğan’ın, İngiltere Premier Ligi’nde bu sezon küme düşen Southampton’nın forması giyen Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic’ ede teklifini sunduğu ileri sürüldü.



İngiliz kulübünden izin alarak Orsic ile görüşüldüğü belirtilirken, 31 yaşındaki Hırvat yıldızla henüz net bir anlaşma kesinleşmedi. Orsic'in Trabzonspor'a transferi için İngiliz ekibiyle yapılan görüşmeler olumlu devam ederken, kiralık olarak transfer edilmesi planlanan Orsic'in transferinin yakın zamanda resmiyet kazanıp kazanmayacağı belli olacak. Önemli pürüzlerin olduğu transfer görüşmelerinde, satın alma opsiyonunun da değerlendirildiği belirtiliyor.

BRUNO PETKOVİC

Trabzonspor yönetimi, Dinamo Zagreb Takımı’nda forma giyen diğer Hırvat santrfor Bruno Petkovic'in , transferi konusunda da çalışmalarını yoğunlaştırırken, Hırvat milli oyuncunun ikna edildiği iddia edildi. Zagreb kulübüyle bonservis pazarlığı sürerken henüz net bir sonuç alınamadı.



Her iki milli Hırvat oyuncu için ilgisini sürdüren Trabzonspor, şimdilik anlaşmaya uzak gibi görünüyor.



GNK Dinamo Zagreb ekibinin 5 milyon Euro bonservis bedeli talebini çok bulan ve indirmek için uğraşan Trabzonspor, 29 yaşındaki forveti uygun bir fiyata transfer etmek için görüşmelerden henüz vazgeçmiş değil.



Son gelişmelere göre kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Petkovic'i, 1.7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edilirken, Trabzonspor camiasının ileri gelenleri; bu yaştaki oyunculara harcanacak paranın daha düşük olması görüşünde. Çünkü; kulübün 3 Milyar 032 Milyon lira net borcu bulunuyor.