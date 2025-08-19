Trabzonspor'dan inanılmaz istatistik!

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor, 75'inci dakikada Augusto'nun ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Sezona 2'de 2 ile başlayan Fatih Tekke'nin öğrencileri puanını 6'ya yükseltti.

İKİ ŞUT ALTI PUAN

Bordo mavililer bu sonuçla ilginç de bir istatistiğe imza attı. İlk hafta maçında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da 49'uncu dakikada fileleri havalandıran Onuachu, maçın tek isabetli şutunu çekmişti.

Dünkü maçta da Augusto, Karadeniz ekibinin maçtaki tek isabetli şutunu çekti.

Bordo mavililer böylece 2 haftada yakaladığı 2 isabetli şutla 6 puan almayı başardı.

Trabzonspor haftaya lige 2'de 2'yle başlayan bir diğer ekip olan Antalyaspor'la karşılaşacak.