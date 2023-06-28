Trabzonspor'dan, İngiltere’de bomba bir transfer girişimi iddiası

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Söz konusu oyuncu için kiralama ya da bonservisi ile birlikte satın alma opsiyonları konusunun da görüşüldüğü bildirildi.

Transfere beklenmedik bir şekilde çok hızlı giren Trabzonspor'un ciddi bir hamlede daha bulunduğu belirtildi. Yunan Dimitrios Kourbelis, İspanyol Joaquin Fernandez ve Hırvat Mislav Orsic'i kadrosuna katan Bordo Mavililer, İngiliz golcüsü Jamie Vardy için de, transfer girişimde bulunduğu iddia edildi.

Karadeniz ekibinin, İngiliz ekibi Leicester City ile bir yıllık daha kontratı bulunan 36 yaşındaki santrafor için resmi teklifte bulunduğu ısrarla iddia edilmesine rağmen, bu haber tam doğrulatılamadı.

Leicester Kulübü’nün, Bordo Mavili yönetiminin teklifini değerlendirmeye aldığı ve bu transfer için iç görüşmeler yapacağı ve Trabzonspor Kulübüne döneceği de ileri sürüldü.

26 kez İngiltere Milli Takımı’nın formasını giymiş olan Vardy transferinin gerçekleşmesi halinde; Trabzonspor’da, Maxi Gomez'e için gelen ve gelecek tekliflerin hemen değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

11 sezondur Leicester City'de forması giyen 36 yaşındaki eski yıldız için, takımının İngiltere Premier Lig’i 18. sırada ve 34 puanla bitirmişti. Vardy, Premier Lig’e veda ettiği geçen sezon 6 gol ve 6 asist kaydetmişti.

2015-2016 sezonunda ise Premier Lig'de mucizevi bir şampiyonluk yaşayan Leicester City'nin bu tarihi zaferinde Vardy, 24 gol, 9 asistle başrolü oynamıştı.

Jamie Vardy, Leicester City formasıyla birer kez Premier League, Community Shield ve FA Cup zaferleri yaşamıştı.

Açık ismiyle; Jamie Richard Vardy’nin, önümüzdeki sezon İngiltere Champions Lig’ de oynamak istemediği için gelen tekliflere sıcak baktığı ifade edilirken, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın son yaptığı basın toplantısında "Bir Marek Hamsik gibisi olmadıktan sonra, bu takıma 32 yaş ve üstü oyuncu katmayı asla düşünmüyoruz’’ ifadesi, bu transferinde bir iddiadan öteye geçemeyeceğinin en büyük kanıtı olarak gösterildi.