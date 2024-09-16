Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi : Hukuki adımları atacağız

Süper Lig’in 5. Haftasında Trabzonspor kendi evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada goller Okay Yokuşlu ve Gedson Fernandes’den gelirken Edin Visca maçın 13. dakikasında kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı.

Bordo mavililerde kaleci Uğurcan’ın yanı sıra yeni transfer Siman Banza’nın performansı dikkat çeken unsurlar oldu.

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı bir açıklamada Siman Banza hakkında ırkçı ifadelerin yer aldığı paylaşımların yapıldığını belirtti. Sosyal medyadan yapılan açıklamada yapılan paylaşımların kabul edilemez olduğu vurgulanarak gerekli hukuki adımların atılacağının altı çizildi.

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Trabzonspor’un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş ile oynadığımız maç sonrası futbolcumuz Simon Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımları şiddetle kınıyoruz.



Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz.



Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."