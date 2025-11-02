Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Karşıyaka’yı 85-69 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadelede ilk periyodu 27-18 önde tamamlayan Trabzonspor devreye ise 46-41 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı çift haneye taşıyan Bordo Mavililer, skor avantajını 68-52 ile son periyoda taşıdı ve maçı 85-69 kazandı.

Trabzonspor'da Akwasi Yeboah 17 sayı 10 ribaund, Angel Delgado ise 13 sayı 11 ribaund ile double-double yaptı. Bu sonuçla Trabzonspor ligde 3 galibiyet, 3 yenilgiye ulaştı.