Trabzonspor’dan kadın taraftarlara büyük jest

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’dan kadın taraftarlara büyük jest

Trabzonspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadın taraftarlara büyük jest yaptı. Bordo mavililerin kendi evinde oynayacağı Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak.

Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Trabzonspor, 8 Mart dolayısıyla kadın taraftarlarına jest yapma kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama şu şekilde oldu:

"Takımımızın, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 27. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının biletleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak kadın taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.

Kadın taraftarlarımıza özel ücretsiz biletler, Doğu Tribünleri ve Kale Arkaları Üst Bloklar için geçerli olacaktır.

Biletler yalnızca Meydan ve Stadyum Passolig gişelerinden temin edilebilecek olup, Passolig kart zorunludur. Ayrıca, ücretsiz biletler transfere kapalı olacaktır"

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