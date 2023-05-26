Trabzonspor'dan Kent Sempozyumu'na destek

Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı, yaklaşık 15 bin üyesi bulunan odaların başkanlarından oluşan Trabzon İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, bugün Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Trabzonspor’un Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Derviş Köz’ün yer aldığı görüşmede, Trabzon’un en önemli markası olan Trabzonspor’un da, sempozyumda yer almasına karar verildi.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas; spor, sanat ve özellikle de futbol kenti olan Trabzon için, Trabzonspor’un her alanda pozitif etki yapan bir güç olduğuna dikkat çekerek, sempozyum için oluşturulacak yürütme kurulunda yer alıp gereken desteği vereceklerini söyledi.