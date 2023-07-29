Trabzonspor'dan Koita gitti gidiyor

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ



Trabzonspor'da Fode Koita'nın ayrılığı resmiyete biniyor. Trabzonspor'da, Gineli Fode Koita'nın her an Gaziantep FK'ya imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşaspor'da kiralık olarak geçiren forvet oyuncusu Koita, Trabzonspor'da bir türlü bekleneni veremeyince, çok yüksek maliyeti sebebiyle takımdan gönderilmesi yönünde karar alınmıştı.

Bir süredir Gaziantep FK ile temas halinde olan 32 yaşındaki Gineli oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçecek.

Fode Koita'nın sağlık kontrolü sonrasında, Gaziantep FK ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Temmuz 2021'de Karadeniz ekibinin kadrosuna katılan Koita, Bordo Mavili forma altında 21 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Bu arada Koita, 2022-2023 sezonu için Trabzonspor'da kalması halinde, 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve 333 Bin Euro gibi, saçmalık olarak eleştirilen bir imza parası alacaktı.