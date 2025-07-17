Trabzonspor'dan kötü prova!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan kötü prova!

Trabzonspor yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında Azebaycan temsilcisi Araz Nahçıvan PFK'ya 3-2 mağlup oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kalmasının ardından ikinci hazırlık maçına ikinci etap kampını yaptığı Erzurum'da çıkan Trabzonspor Azebaycan temsilcisi Araz Nahçıvan PFK'ya 3-2 mağlup oldu.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta Trabzonspor iki kez geri düştü ama Batista Mendy ve Okay Yokuşlu'nun golleriyle de iki kez skoru eşitlemeyi başardı. Ancak son dakikalara girilirken yediği gol sonrası Karadeniz ekibi bu kez geri dönüşü yapamadı.

İlk yarıda Paul Onuachu'nun sakatlanarak oyundan çıkması moralleri bozsa da ilk değerlendirmelere göre Nijeryalı yıldızın durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

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