Trabzonspor'dan Kourbelis hamlesi. Teklif edilen ücret belli oldu

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bordo-Mavililer'in yakından ilgilendiği Kourbelis için Yunan basını flaş bir iddia ortaya attı.

Trabzonspor'dan Kourbelis hamlesi. Teklif edilen ücret belli oldu

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor’un geçen yılda yakından ilgilendiği Yunan oyuncu Kourbelis’e yıllık olarak
1 Milyon Euro transfer ücreti teklif ettiği yazılıyor.

Yunanistan basınındaki haberlere göre; Bordo Mavililer’in geçen sezon başında da yakından ilgilendiği Panathinaikos’un ön liberosu Kourbelis için, 3 yıllık teklif getirdiği iddia edildi. Önümüzdeki haziran ayı sonunda bonservisi elinde olacak oyuncu için, Yunan basını; ısrarla Trabzonspor’un bu oyuncuyu transfer etmek istediğini ileri sürdü.

Söz konusu yapılan haberlerde, oyuncunun sözleşmesinin bittiği ve Panathinaikos Athen ile yeniden anlaşma yapmak istemediği ve başka bir takıma transfer olmak istediği yazıldı.
Karadeniz ekibinin scout ekibinin geçen sezondan beri takip ettiği Yunan orta saha oyuncusu 1.80 boyundaki Dimitrios Kourbelis, genelde ön liberoda forma giyiyor.

Takımında bu sezon -21- numaralı formayı giyen 30 yaşındaki oyuncu,Yunan haber sitelerinden önemli bir haber portalı olan ‘’TO10.GR’’nin, spor manşetindeki bu haberin bir iddia mı? Yoksa gerçek mi olup olmadığı önümüzdeki günlerde anlaşılacak.

Trabzonspor’un geçen sezon resmi teklif getirdiği, Yunanistan A Milli Takımı’nın 30 kez formasını giydiği sağ ayaklı oyuncu, bu sezon 22 kez forma giydiği karşılaşmalarda 2 asist ve bir golü bulunuyor.

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