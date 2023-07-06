Trabzonspor'dan Lahtimi tepkisi. Yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Trabzonspor'da; 30 Haziran’da topbaşı yapıldığından beri idmanlara katılmayan Faslı genç oyuncu, taraftarın gözünden de düşmeye başladı.

Yaşı ve yeteneği nedeniyle gelecek vaat eden bir oyuncu gözüyle bakılan Lahtimi’nin disiplinsizliği önce şaşkınlıkla karşılandı sonra da tepki çekti.

Trabzonspor, kendi tesislerinden sonra ikinci etap kampı için gittiği Kranj kasabasında çalışmalarını sürdürürken, kampta olması gereken Mountassir Lahtimi’den ‘ses’ yok.

Bordo Mavililer kampta günde çift idman yaparken, 22 yaşında U-23 Fas Milli Takım oyuncusu ise her gün sosyal paylaşım sitesinden tatil fotoğraflarını paylaşıyor.

Bunu neden yaptığı, nereye güvenerek takımının kampa katılmadığı merak edilirken; bu yaşta bir oyuncunun kendi futbol hayatıyla oynaması ise enteresan karşılandı.

izinsiz bir şekilde çalışmalara katılmayan 1,86 boyundaki sol kanat hücum oyuncusu için Karadeniz ekibi birkaç gün önce noter tespiti uygulamıştı.

Oyuncunun kendisine çok ciddi bir para cezası kesileceği öğrenilirken, Lahtimi için menajeri arandı ve oyuncusuna kiralık oynayabileceği bir takım bulması istendi.

Geçen sezon yeterli şans bulamayan ama kendisinden futbol adına umut kesilmeyen oyuncunun, neden bu şekilde davrandığı ise henüz öğrenilemedi.

Fas Rabat doğumlu oyuncu ile Bordo Mavililer’in 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lahtimi, geçtiğimiz sezon başı Fas’ın; Fath Union Sport Kulübü’nden 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilmiş ve kendisine geçen sezon maaşı olarak 300 bin Euro ödenmişti.