Trabzonspor'dan Lahtimi tepkisi. Yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon katılsa da bekleneni veremeyen Lahtimi'ye yaptığı paylaşımlar nedeniyle Bordo-Mavili taraftarlardan tepki çığ gibi büyüyor.

Trabzonspor'dan Lahtimi tepkisi. Yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor'da; 30 Haziran’da topbaşı yapıldığından beri idmanlara katılmayan Faslı genç oyuncu, taraftarın gözünden de düşmeye başladı.
Yaşı ve yeteneği nedeniyle gelecek vaat eden bir oyuncu gözüyle bakılan Lahtimi’nin disiplinsizliği önce şaşkınlıkla karşılandı sonra da tepki çekti.
Trabzonspor, kendi tesislerinden sonra ikinci etap kampı için gittiği Kranj kasabasında çalışmalarını sürdürürken, kampta olması gereken Mountassir Lahtimi’den ‘ses’ yok.

Bordo Mavililer kampta günde çift idman yaparken, 22 yaşında U-23 Fas Milli Takım oyuncusu ise her gün sosyal paylaşım sitesinden tatil fotoğraflarını paylaşıyor.
Bunu neden yaptığı, nereye güvenerek takımının kampa katılmadığı merak edilirken; bu yaşta bir oyuncunun kendi futbol hayatıyla oynaması ise enteresan karşılandı.
izinsiz bir şekilde çalışmalara katılmayan 1,86 boyundaki sol kanat hücum oyuncusu için Karadeniz ekibi birkaç gün önce noter tespiti uygulamıştı.

Oyuncunun kendisine çok ciddi bir para cezası kesileceği öğrenilirken, Lahtimi için menajeri arandı ve oyuncusuna kiralık oynayabileceği bir takım bulması istendi.
Geçen sezon yeterli şans bulamayan ama kendisinden futbol adına umut kesilmeyen oyuncunun, neden bu şekilde davrandığı ise henüz öğrenilemedi.

Fas Rabat doğumlu oyuncu ile Bordo Mavililer’in 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lahtimi, geçtiğimiz sezon başı Fas’ın; Fath Union Sport Kulübü’nden 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilmiş ve kendisine geçen sezon maaşı olarak 300 bin Euro ödenmişti.

whatsapp-image-2023-07-06-at-13-02-16.jpeg

Öne Çıkanlar
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Son Haberler
TOFAŞ üretimi durdurma kararı aldı Ekonomi
TOFAŞ üretimi durdurma kararı aldı
Galatasaray'dan Mady Camara hamlesi Spor
Galatasaray'dan Mady Camara hamlesi
Hindistan'da Kast sisteminin rezaleti. Alt tabakadaki Hindu'nun üzerine pisledi Dünya
Hindistan'da Kast sisteminin rezaleti. Alt tabakadaki Hindu'nun üzerine pisledi
Doğal uyku hapı. Yatmadan bir saat önce tüketin. Mucize meyvenin bitmeyen faydaları Sağlık
Doğal uyku hapı. Yatmadan bir saat önce tüketin. Mucize meyvenin bitmeyen faydaları
Sağlık çalışanları iş bırakıyor. Aman hastalanmayın Sağlık
Sağlık çalışanları iş bırakıyor. Aman hastalanmayın
Otomotiv devinden üretimi durdurma kararı Ekonomi
Otomotiv devinden üretimi durdurma kararı
İrem Derici Elon Musk'a patlıcanlı gönderme yaptı. ''Al o mavi tiki...' diyerek ağır sözler söyledi Magazin
İrem Derici Elon Musk'a patlıcanlı gönderme yaptı. ''Al o mavi tiki...' diyerek ağır sözler söyledi