Trabzonspor’dan Mattia Ahmet Minguzzi için anlamlı karar: Hain saldırıda hayatını kaybetmişti

Trabzonspor, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden taraftarları Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak adına anlamlı bir karara imza attı.



Bordo-mavili kulüp, Papara Park'ta bulunan Fırtına Tribünü'nün adının, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirildiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada,"Genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, “Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü” olarak değiştirilmiştir.#MattiaAhmetMinguzzi | #BuAcınınEmsaliYok



????… pic.twitter.com/M6Krfzozu9 — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 14, 2025

NE OLMUŞTU?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada yayınladı ve büyük tepkiye yol açtı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Minguzzi'nin cenazesi 10 Şubat'ta toprağa verildi.