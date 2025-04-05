Trabzonspor'dan Muhammed Cham açıklaması

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Muhammed Cham’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın, Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.