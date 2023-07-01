Trabzonspor'dan Niles hamlesi. Bordo Mavililer Arsenal'in yıldızına gözünü dikti

Nenad Bjelica önderliğinde sezon hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Orsic, Kourbelis ve Fernandez'i katan Trabzonspor için İngilizlerden flaş bir iddia geldi.

Trabzonspor'dan Niles hamlesi. Bordo Mavililer Arsenal'in yıldızına gözünü dikti

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Yabancı transferinde üç yeni ismi kadrosuna katan Trabzonspor, gidecek ve gelecek olan oyuncuların, transfer çalışmalarına devam ediyor.

İlk etapta Yunan Kourbelis, İspanyol Fernandez ve Hırvat Orsic'i kadrosuna katan Karadeniz ekibinin, İngiliz siyahi oyuncu Ainsley Maitland-Niles ile ilgilendiği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre;sezonu küme düşen Southampton'da kiralık olarak tamamlayan ve Arsenal ile sözleşmesi sona eren sağ kanat oyuncusu Ainsley Maitland-Niles için Trabzonspor'un hamle yaptığını yazdı.

Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 1,79 boyunda, 26 yaşındaki İngiliz oyuncu, daha önce Roma, West Bromwich, Ipswich ve Southampton gibi takımların da formalarını giymişti.

Premier Lig kariyerinde 109 maça çıkan, sağ bek, sağ iç ve ön libero da oynayan Ainsley Maitland-Niles'in, bu sezon 1 golü ve 6 asisti bulunuyor.

Arsenal'de oynadığı sezonlarda daha çok sağ bek olarak görev yapan jamaika asıllı yıldız oyuncu, bu sezonu Southampton'da kiralık olarak geçirmiş ve 27 resmi maçta forma giymişti.
İngiliz basınının iddiasına göre; Bordo Mavililer'in transferdeki yetkili isimleri, London doğumlu oyuncuyu bonservisiyle ya da kiralık olarak takıma katmak istediklerini duyurdu.

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