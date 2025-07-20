Trabzonspor’dan orta sahaya dinamizm hamlesi: Benjamin Bouchouari

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Trabzonspor’dan orta sahaya dinamizm hamlesi: Benjamin Bouchouari

Saul Niguez transferinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için yeni bir hedefe kilitlendi. Bordo-Mavililer, St. Etienne forması giyen 23 yaşındaki Benjamin Bouchouari’yi listesine aldı.

Daha önce Ligue 2’den Batista Mendy ve Tim Jabol Folcarelli’yi transfer eden Trabzonspor, aynı ligden bu kez Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari’nin peşine düştü. Teknik direktör Fatih Tekke’nin izleyip olumlu rapor verdiği Bouchouari için yönetim harekete geçti.

Scout ekibinin raporu sonrası, 23 yaşındaki oyuncuyu bizzat izleyen Fatih Tekke, Bouchouari’nin orta sahaya dinamizm ve tempo katabilecek bir profil olduğunu yönetime iletti.

Bu rapor doğrultusunda girişimlerini başlatan Trabzonspor, St. Etienne ile ilk teması kurdu. Fransız kulübüyle yapılan görüşmelerde, oyuncuyla ilgili bonservis beklentisi gündeme geldi. St. Etienne, sözleşmesinin bitimine sadece 1 yıl kalan Bouchouari için makul bir teklif karşılığında transfere sıcak bakıyor.

Trabzonspor’un kısa süre içerisinde resmi teklif yapması beklenirken Karadeniz ekibinin bu transferi cüzi bir rakamla sonuçlandırmak istediği gelen bilgiler arasında.

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