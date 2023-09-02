Trabzonspor'dan orta sahaya Kolombiyalı yıldız

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

İngiltere Premier Lig’de top koşturan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için, Trabzonspor oyuncunu kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

Brighton’un orta saha oyuncularından Kolombiyalı Steven Alzate’yi kiralamak için, kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı ve oyuncun önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye’ye gelerek, sağlık kontrolünden geçirileceği öne sürüldü.

Brighton’da 17 numaralı formayı taşıyan Alzate, Londra’ da doğumlu olup, Kolombiya A Milli Takımı’nın kadrosunda yer alıyor. Bugüne kadar 7 kez milli formayı giyen 1.80 boyundaki Alzate’nin sözleşmesi, önümüzdeki haziran ayında sona erecekti.

Bir öncesinde; Belçika’nın Standart Liege formasını giyen Alzate, ön libero ve 10 numara da oynayabiliyor.

İngiltere’de ‘Martılar’ olarak bilinen Brighton’ da oyuncusunu bonservisiyle değil, kiralık olarak vermeye sıcak baktı. Bunun üzerine; Bordo Mavililer, Mavi Beyazlı kulüp ile opsiyonlu kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı.