Trabzonspor'dan orta sahaya Kolombiyalı yıldız

Fırtına, İngiltere Premier Lig’de top koşturan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'dan orta sahaya Kolombiyalı yıldız

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

İngiltere Premier Lig’de top koşturan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için, Trabzonspor oyuncunu kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

Brighton’un orta saha oyuncularından Kolombiyalı Steven Alzate’yi kiralamak için, kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı ve oyuncun önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye’ye gelerek, sağlık kontrolünden geçirileceği öne sürüldü.

Brighton’da 17 numaralı formayı taşıyan Alzate, Londra’ da doğumlu olup, Kolombiya A Milli Takımı’nın kadrosunda yer alıyor. Bugüne kadar 7 kez milli formayı giyen 1.80 boyundaki Alzate’nin sözleşmesi, önümüzdeki haziran ayında sona erecekti.

Bir öncesinde; Belçika’nın Standart Liege formasını giyen Alzate, ön libero ve 10 numara da oynayabiliyor.

İngiltere’de ‘Martılar’ olarak bilinen Brighton’ da oyuncusunu bonservisiyle değil, kiralık olarak vermeye sıcak baktı. Bunun üzerine; Bordo Mavililer, Mavi Beyazlı kulüp ile opsiyonlu kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
At gözü otu neye geliyor? Şifalı Bitkiler
At gözü otu neye geliyor?
Meteoroloji'den sağanak uyarısı. Bu kez kuvvetli geliyor Güncel
Meteoroloji'den sağanak uyarısı. Bu kez kuvvetli geliyor
'Gönül Dağı' dizisinde flaş ayrılık Magazin
'Gönül Dağı' dizisinde flaş ayrılık
İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek. Saatleri de açıklandı Güncel
İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek. Saatleri de açıklandı
Güney Kore'yi alarm geçiren füze denemesi Dünya
Güney Kore'yi alarm geçiren füze denemesi
AKP’li yöneticiler Mehmet Şimşek’in kapısına gitti. İlettikleri mesaj ortaya çıktı Siyaset
AKP’li yöneticiler Mehmet Şimşek’in kapısına gitti. İlettikleri mesaj ortaya çıktı