Trabzonspor'dan orta sahaya yıldız takviyesi

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.

Croatian Football sitesi. Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan Hırvat orta saha Marcelo Brozovic'in kulübünden kesin olarak ayrılacağını ve bordo mavili takımın da Borozovic'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Yıldız futbolcunun Dinamo Zabreb'e gitme ihtimalinin de bulunduğu ancak Al-Nassr'ın istediği 5 milyon euro'yu bordo mavililerin ödeme ihtimalinin daha fazla olduğu vurgulandı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2023 yılında Inter'den 18 milyon euro bonservis bedeli ile Al-Nassr'a gitmişti.

Arabistan ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Brozovic bu sezon 25 maça çıkıp 2 gol ve 5 asist üretti.