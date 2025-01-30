Trabzonspor’dan orta sahayı güçlendirecek hamle! 2 bölgede oynayabiliyor

Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor orta saha için rotasını Rusya’ya çevirdi. Bordo mavililer, Dinamo Moskova forması giyen Jorge Carrascal için girişimlerini hızlandırdı. Yönetimin 4 milyon euroluk teklifine karşın Rus ekibi yaklaşık 7 milyon euro istiyor. Tarafların en kısa sürede yeni bir görüşme yapması bekleniyor.

Bordo mavililer, Dinamo Moskova’nın bonservisi makul bir seviyeye çekmesi durumunda Carrascal’ı en kısa sürede kadrosuna katması bekleniyor. Orta sahada 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen Kolombiyalı oyuncunun kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.