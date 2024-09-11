Trabzonspor’dan Osimhen itirafı. Canlı yayında açıkladı

Galatasraray’ın Osimhen transferi gündemdeki yerini koruyor. Değeri 100 milyon euroyu bulan golcü oyuncunun Türkiye’ye gelişi büyük sürprize neden olurken çarpıcı bir itiraf geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yıldız oyuncunun kendilerine de önerildiğini söyledi.

Tivibu Spor’a konuşan Doğan, “Osimhen sanırım bize de önerildi. Bizim bu rakamlarla bir şey yapmamız söz konusu değil” şeklinde konuştu.

ONUACHU TRANSFERİNDE SON DURUM

Paul Onuachu'nun transferi için Southampton'ın geri adım atmadığını belirten Ertuğrul Doğan, "Onuachu geçtiğimiz sezon bizde kiralık olarak oynayan bir oyuncuydu. Kulübünün ısrarla 15 milyon euro civarında bir talebi var Bonuslarla birlikte 8 milyon euroluk teklif ettik. Trabzonspor şu anda bir futbolcuya 15 milyon euro veremez. Bir oyuncu 20-22 yaşındadır, hocamızın talebidir o zaman düşünülür. Ancak 30 yaşındaki bir oyuncuya Trabzonspor böyle bir teklif yapamaz. Son 2-3 gün. Durum ortada. Bekleyip göreceğiz." dedi.

Ertuğrul Doğan transferlerle ilgili şunları söyledi:

"Önemli genç oyuncuları kadromuza kattığımızı ve bu isimler iyi gelirler elde edeceğimizi düşünüyorum. Hocamızla yaptığımız görüşmelerde bizden talep olduğunda bunları yerine getireceğiz. Hocamız daha Lundstram'la karşılaşmadı. Sakatlığı vardı ve dün Trabzon'a geldi. Daha tanışmadılar. Sayın Avcı'nın oyun planına göre alınan oyuncular. Farklı bir sistem ve oyuncular istenebilir. Hocamızdan bir talep gelmedi. Oyuncuları da milli takımlardan dolayı göremedi.

Orban görüştüğümüz bir oyuncu. Fikir alınan bir oyuncu. Hocamızın bir talebi olursa hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışırız. Henüz bir dönüş olmadı hocamızdan. Kulübüyle oyuncu için temasımız oldu. Oyuncudan yana bir sorun yaşamayız.”

"KULÜBÜNE İHTAR ÇEKTİK"

"Cham'ın kulübü Clermont, oyuncu için her şeye izin verdikten sonra başka bir kulüpten iki katı teklif aldıklarını söyleyip oyuncuyu göndermeyeceklerini söyledi ama bunu kabul edemeyeceğimizi söyleyip kulübe ihtar çektik. İlk defa böyle bir şey gördüm."

BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI

Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı ile ilgili konuşan Doğan "Beşiktaş maçının Şenol Hoca açısından bir hikayesi yok, profesyonel olarak orada şampiyonluk yaşadı, o kadar. İlk maç Beşiktaş, kısmet Beşiktaşmış. Beşiktaş bizim dost kulübümüz, çok değerli bir başkanı var. Kendilerini güzel misafir edeceğiz” dedi.