Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği

Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ile karşılaşacak Trabzonspor, mücadele öncesi dostluk yemeği düzenledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği

Editör: Barış Atakan

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahamızda oynayacağımız Pendikspor maçı öncesinde Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerimiz tarafından misafir takıma yemek verildi.

Papara Park’ta düzenlenen yemeğe Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra Pendikspor Kulübü Derneği Başkanı Atakan Yüce ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Başkanımız Ertuğrul Doğan tarafından Pendikspor Kulübü Derneği Başkanı Atakan Yüce’ye günün anısına plaket verildi.''

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