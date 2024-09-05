Trabzonspor'dan peş peşe transfer açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan peş peşe transfer açıklaması

Trabzonspor, Simon Banza ve Serdar Saatçı'nın transferleri konusunda Braga ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavililer, gerçekleştirdiği iki transferi peş peşe açıkladı.

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Trabzonspor, Braga'dan Simon Banza'nın kiralık transferi için kulübü ile anlaşma sağlandığını duyururken, ''Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verdi.

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Fırtına, Banza'yı duyurduktan sonra Serdar Saatçı'yı da açıkladı.

21 yaşındaki futbolcuyu 2.5 milyon euro karşılığında transfer eden Trabzonspor, "Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir." açıklamasını yaptı.

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