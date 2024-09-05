Trabzonspor'dan peş peşe transfer açıklaması

Bordo-mavililer, gerçekleştirdiği iki transferi peş peşe açıkladı.

Trabzonspor, Braga'dan Simon Banza'nın kiralık transferi için kulübü ile anlaşma sağlandığını duyururken, ''Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verdi.

BİR AÇIKLAMA DAHA

Fırtına, Banza'yı duyurduktan sonra Serdar Saatçı'yı da açıkladı.

21 yaşındaki futbolcuyu 2.5 milyon euro karşılığında transfer eden Trabzonspor, "Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir." açıklamasını yaptı.