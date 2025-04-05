Trabzonspor'dan PFDK'ya tepki paylaşımı

Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe - Galatasaray maçından çıkan olaylarla ilgili verdiği cezaların ardından "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." yazılı bir paylaşım yaptı.

Terazide duran üç maymunun fotoğrafını paylaşan bordo mavililer tepkilerini dile getirdi.

MOURINHO ÜÇ MAÇ CEZA ALDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası maçında 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç ceza verdi.