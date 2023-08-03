Trabzonspor'dan pilot takıma yeni transfer

Trabzonspor, pilot takım olan 1461 Trabzonspor'a Kerem Baykuş'u gönderdi.

Trabzonspor'dan pilot takıma yeni transfer

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzonspor, Slovenya kamp kadrosunda olmayan genç oyuncuları Kerem Baykuş’u, bu sezon kendi liginde şampiyonluğun en büyük adayı olan pilot takımına verdi.
Bir süredir transfer görüşmeleri yapan Trabzonspor’un genç oyuncularından Kerem Baykuş, en son görüştüğü Sakaryaspor ile anlaşamayıp, beklediği ilgiyi göremeyince; Bordo Mavili yönetimi dinledi ve Karadeniz ekibinin -B- takımı pozisyonundaki 1461 Trabzon takımına, bu akşam saatlerinde imza attı.

Bordo Mavili yönetimin kurmayları genç oyuncuyu ikna ederek, başka bir takıma gitmemesini, gözlerinin önünde olmasını isteyerek; Türkiye 2. Ligi takımlarından olan, pilot takımı 1461 Trabzon’a verdi. Baykuş, bu akşam saatlerinde, 1461 Trabzon’a imza attı.
Baykuş, kulüp başkanlığını Celil Hekimoğlu’nun yaptığı takımda geçen sezon da forma giymiş, iyi bir performans sergilemişti. U 18 Türk Milli Takımı’nın da formasını giyen, 1.84 boyundaki 10 numara oynayan Baykuş’un, ilk idmanına yarın çıkacağı belirtilirken, Trabzonspor’un bu oyuncuyu da gözünün önünde tutmak istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de; yine Slovenya kamp kadrosunda olmayan, Trabzonspor’un genç oyuncularından Sefa Kınalı da, 1461 Trabzon kadrosuna dahil olmuştu. Geçen sezon Boluspor’da kiralık olarak forma giyen sol kanat oyuncusu, bu sezon da şampiyonluğa oynayacak olan 1461 Trabzon takımına kısa bir süre önce imza atarak, altyapıdan arkadaşlarıyla yeniden buluştu.

Bordo Mavililer, yaklaşık bir ay önce Slovenya kampına dahil etmediği bir grup genç oyuncusunu da, daha yakından takip etmek için, 3. Lig’de mücadele edecek olan pilot takımı Sebat Gençlik’e vermişti.

Öte yandan, Trabzonspor’da bazı genç oyuncuların bu hafta sonuna kadar, 1461 Trabzon takımına imza atma ihtimallerinin de yüksek olduğu öğrenildi.

EREN ELMALI
Bu arada Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı'ya Fransa'dan talip var. Ligue 1 ekiplerinden Nantes'in talip olduğu ve Bordo Mavili oyuncu için, her iki kulüp adına yetkili isimlerin görüşme yapmaya başladığı öğrenildi.

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