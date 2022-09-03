﻿Trabzonspor'dan sakatlanan Dorukhan Toköz için açıklama

Trabzonspor ligin 5. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 48. dakikasında yaşanan pozisyonda Dorukhan Toköz yerde kaldı. Yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncu sedye ile kenara alındı. 26 yaşındaki oyuncu ambulans ile hastaneye götürüldü. Trabzonsporlu orta sahanın durumu kontrollerin ardından belli olacak.

Dorukhan Toköz'ün yerine ikinci yarıya Larsen başladı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor A Takım Doktoru Halil Polat, maç sonrası Dorukhan Toköz'ün durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “A takımımızın bugün HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.