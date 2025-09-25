Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, baldırında kanama ve ödem tespit edilen Mustafa Eskihellaç'ın tedavisi başlandığını açıkladı.

Trabzonspor futbolcusu Mustafa Eskihellaç, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlandı.

Bordo mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Eskihellaç’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Rakibinin darbesi sonucunda Eskihellaç'ın sağ alt baldırında kanama ve ödem oluştuğu tespit edildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığını aktaran Ahmet Beşir, "Yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir" dedi.

