Trabzonspor'da sağ dizinde kıkırdak sorunu bulunan genç futbolcu Taha Emre İnce, ameliyat edildi.

TRABZONSPOR TAHA EMRE İNCE'NİN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Taha Emre İnce'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

SAĞ DİZ KIKIRDAK SORUNU NEDENİYLE AMELİYAT OLDU

Beşir, "Sağ diz kıkırdak sorunu bulunan oyuncumuz Taha Emre İnce, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Op. Dr. Mustafa Şengün ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE PARLAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon UEFA Genlik Ligi'nde ikincilik başarısı yakalayan Trabzonspor U19 Takımı'nın kilit oyuncularından biri olan 18 yaşındaki stoper, Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda A Takım bünyesine katılmıştı.