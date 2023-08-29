Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması. Eren Elmalı ve Teklic'in durumu belli oldu

Trabzonspor'da Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumu belli oldu.

KAYNAK: AA
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması. Eren Elmalı ve Teklic'in durumu belli oldu

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolculardan Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sonrasında sol kalçasında ağrı şikayeti bulunan oyuncumuz Eren Elmalı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Yine Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sırasında ayak bileğinde ağrı hisseden oyuncumuz Tonio Teklic'e yapılan muayene ve MR görüntülemesinde ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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