Trabzonspor'dan Saul'ü unutturacak transfer!

Trabzonspor orta saha transferinde rotayı yeniden Hollanda'ya çevirdi.

Prensipte anlaştığı Saul Niguez'in son anda transferden vazgeçmesi üzerine alternatif isimlere yönelen Bordo Mavililer uzun bir süredir gündeminde bulunan Davy Klaassen için harekete geçti.

TRABZONSPOR TEMASLARINA BAŞLADI

Hollanda basınından Voetbal24'ün haberine göre; Trabzonspor, Ajax ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Davy Klaassen’in durumunu yakından takip ediyor. Bordo-mavililerin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ve transfer için masada olduğu öne sürüldü.

"BÜYÜK BİR LİDER"

Klaassen’in menajeri Bas Schothorst, ESPN’e yaptığı açıklamada oyuncusunun önceliğinin Ajax olduğunu belirterek, “Davy gerçek bir Ajax adamı. PSV maçında da değerini gösterdi. Hem sahada hem de soyunma odasında büyük bir lider,” dedi.

AJAX HENÜZ SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEDİ

Ancak Ajax yönetiminin henüz kontrat uzatma konusunda net bir adım atmadığı bildirildi. Bu durum, Klaassen için Trabzonspor'u cazip hale getirebilir.