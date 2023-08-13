Trabzonspor'dan savunmaya takviye

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor'un Kadın Futbol Takımı, yeni sezon için kadrosunu yeniden yapılandırırken, en son yurt dışından bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, geçen sezon istediği performansı ortaya koyamayınca, Play-Out oynayarak ligde kalmayı zorda olsa başarmıştı. O günden sonra gelecek sezon için çalışmalara başlayan Bordo Mavililer, Litvanya'nın Zalgiris Vilnius Takımı'nda bu yıl içerisinde top koşturan Türk oyuncusu Büşra Taşkın'ı transfer etti.

28 yaşındaki İstanbullu oyuncu, stoperin yanı sıra gerekirse orta saha da forma giyiyor. Kadın Futbol Takımı’nın bu sezon başarısını isteyen ve bu takımdan desteğini esirgemeyen Trabzonspor Yönetimi, yeni teknik ekibin istekleri doğrultusunda transferler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türkiye'de; Trabzon Yalıspor, Çamlıcaspor, Derince Spor A.Ş, Eskişehirspor, Fatih Vatanspor, Çaykur Rizespor, Kireçburnu ve Ataşehir Belediyespor kulüplerinin, kadın futbol ekiplerinde forma giyen, ardından 4 aylığına da olsa Litvanya'nın yolunu tutan Büşra, artık Bordo Mavili formayı giyecek.

Bordo Mavili yönetim, Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Abdulkadir Aslan'ın verdiği rapor doğrultusunda takıma yeni isimler katmaya devam ediyor.

Bugüne kadar toplam 10 transfer yapan Karadeniz Fırtınası, Kadın A Milli Takım oyuncularından Büşra ile birlikte bu sayıyı 11'e yükseltti. Bu sezon kendi liginde iyi bir yer hedefleyen Trabzonspor, isminin gücünü Kadın Futbol Süper Lig’inde de göstermek istiyor. Teknik patron Aslan, oyuncu grubunu sezona en iyi şekilde hazırlamaya çalışırken, bu sezon kadrosuna şu isimleri yeni transferler olarak kattı.

Karadeniz ekibi; geçtiğimiz sürede kaleci transferinde, 26 yaşındaki Meryem Koç ve 24 yaşındaki Tuğçe Bayındır’ı kadrosuna katarken, Meryem Koç, kariyerine Hatay’da Hatay Dumlupınar Spor kulübünde başlamıştı. Genç file bekçisi Tuğçe Bayındır ise Beşiktaş’tan Trabzonspor’a geldi. Bordo Mavili ekip defans bloğuna, 23 yaşındaki Güler Ünal'ı transfer ederken, orta sahaya ise yıldız transferi olarak nitelendirilebilecek oyuncular dahil edildi. 28 yaşındaki tecrübeli isim Büşra Taşkın’ın yanı sıra Trabzonlu olan 21 yaşındaki Kevser Kartal da takımın yeni oyuncuları arasına girdi.

Trabzonspor aynı zamanda yabancı futbolcu transferleri de gerçekleştirerek, Bosna Hersek Kadın Milli Takımı’nda da görev yapan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Aida Hadzic, Hırvatistan Kadın Milli Takımı’nın önemli oyuncularından Petra Pezelj'i de, kadrosuna dahil etti.

Gürcistan Kadın Milli Takımı’nın yanı sıra, Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi’nde de adını duyurmayı başarmış olan golcü oyuncu Teona Bakradze ve yine Gürcistan Milli Takımı’nın golcü oyuncusu Ana Cheminava, Arnavutluk'tan da forvet oyuncular; Desin Medina ve Qendresa Krasniqi Bordo Mavi renklere bağlandı.

Bu arada geçen sezondan kalan kadrodaki oyuncular ve yeni transferler ile birlikte Trabzon Kadir Özcan Tesisleri'nde yaklaşık 10 günlük kampını tamamlayan Bordo Mavililer'de Teknik Direktör Abdulkadir Aslan, tüm takıma 2 gün izin verdi.

Öte yandan, 61 yaşındaki Aslan, bir yandan da önümüzdeki 27 Ağustos tarihinde başlayacak olan lig için, takım içi kaynaşmalara hız verdi. Trabzonspor Kadın Futbol Takımı; ilk karşılaşmasını Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Trabzon'da oynayacak.