Trabzonspor'dan sezonu kapatan Yusuf Yazıcı'ya mesaj

Olympiakos'a transfer olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Asteras Tripolis karşısında 70. dakikada oyuna dahil oldu. Maçın son bölümlerinde yer kalan oyuncu oyuna devam edemedi. 27 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Yusuf Yazıcı'yı alt yapısından yetiştiren Trabzonspor, başarılı oyuncu için bir mesaj yayınladı.

Bord-mavilierden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Futbol Akademimizden yetişen, eski futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı’nın yaşadığı talihsiz sakatlık haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Yusuf’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak sahalara güçlü bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz."