Trabzonspor'dan sezonu kapatan Yusuf Yazıcı'ya mesaj

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan sezonu kapatan Yusuf Yazıcı'ya mesaj

Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı dün henüz ilk maçına çıkmışken ağır bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatmak zorunda kaldı. Trabzonspor milli yıldız için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Olympiakos'a transfer olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Asteras Tripolis karşısında 70. dakikada oyuna dahil oldu. Maçın son bölümlerinde yer kalan oyuncu oyuna devam edemedi. 27 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Yusuf Yazıcı'yı alt yapısından yetiştiren Trabzonspor, başarılı oyuncu için bir mesaj yayınladı.

Bord-mavilierden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Futbol Akademimizden yetişen, eski futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı’nın yaşadığı talihsiz sakatlık haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Yusuf’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak sahalara güçlü bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz."

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