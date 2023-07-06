Trabzonspor'dan Siopis ve Bakasetas kararı

2021-2022 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Siopis ve Bakasetas için Trabzonspor kararını verdi.

Trabzonspor'dan Siopis ve Bakasetas kararı

Turgay Beşyıldız -Yeniçağ

Trabzonspor, transferde çalışmalarını ve Slovenya kampındaki hazırlıklarını sürdürürken, bu arada kadrosundaki önemli iki ismin sözleşmelerini uzatmak içinde faaliyete geçti.
Özellikle Yunan oyuncuları; Manolis Siopis ile Anastasios Bakasetas’ın sözleşmelerinin uzatılması için yapılacak hesap, kitap masaya yatırıldı.
9 Temmuz da kampa katılacak olan İki Yunan milli oyuncudan çok memnun olan Bordo Mavili yönetim ve taraftarlar, ikisine de 3'er yıllık sözleşme teklifinde bulunacak.

Hazırlanmaya çalışılan teklifte, iki futbolcuya yapılacak yeni sözleşme de; Yunanistan Bıdıklı doğumlu, 29 yaşındaki orta sahanın defansif oyuncusu Siopis'in kazancı, 3 yıl içerisinde olmak üzere; ilk yıl 1.2 Milyon Euro, ikinci, yıl 1.3 milyon Euro ve üçüncü yıl 1 milyon 350 bin Euro yapılması düşünülüyor.
Yunanistan Korinth doğumlu, 10 numaralı orta saha olan Bakasetas'ın ise maaşı 3 yıl için ilk sezon 1.7 milyon Euro, sonraki sezon 1 milyon 750 bin Euro ve son sezon 1.8 milyon Euro’ya yükseltilmesi bekleniyor.

Bakasetas, 2021 Ocak, Siopis ise 2021 Ağustos ayından bu yana Bordo mavililer de forma giyerken; taksitler halinde Bakasetas’a, yıllık 1 Milyon 250 Bin Euro, Siopis’e ise 700 Bin Euro ödeme yapılıyordu.
Kranj kampında olmayan 9 milli oyuncu içerisinde yer alan, söz konusu bu iki oyuncunun da 9 Temmuz’da kampta olacakları bildirildi.
Öte yandan, iddia edildiği gibi; Trabzonspor’un, Sevilla’nın 35 yaşındaki Hırvat takım kaptanı futbolun tanınmış isimlerinden; Ivan Rakitic ile ilgilenmediği öğrenildi.

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