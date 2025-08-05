Trabzonspor'dan son dakika sol kanat atağı! Fransa'dan genç yıldız geliyor

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, sol kanat takviyesi için harekete geçti. Daha önce Wagner Pina, Paul Onuachu ve Felipe Augusto’yu kadrosuna katan Bordo-Mavililer şimdi de gözünü Kazeem Olaigbe'ye dikti.

TRABZONSPOR KAZEEM OLAIGBE İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe, Trabzonspor’un yeni gözdesi oldu. Kulüp, 22 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu için girişimlere başladı. Hem oyuncu cephesiyle hem de Rennes ile temas kuran Karadeniz ekibinin transferi kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor.

DİSİPLİN KRİZİ SONRASI FIRSAT TRANSFERİ

Rennes’in geçen sezonun devre arasında 5 milyon Euro civarında bonservisle kadrosuna kattığı Olaigbe, disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Bu gelişme, Trabzonspor’un süreci hızlandırmasına neden oldu. Gelen bilgilere göre görüşmeler olumlu seyrediyor.

GELECEĞE YATIRIM STRATEJİSİ DEVAM EDİYOR

Batista Mendy, Tim Jabol Folcarelli ve Muhammed Cham gibi potansiyelli isimleri Fransa’dan transfer ederek dikkat çeken Trabzonspor, Olaigbe hamlesiyle aynı stratejiyi sürdürüyor.