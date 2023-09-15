Trabzonspor'dan son gün transferi

İki gün önce dış transferi kapattıklarını açıklayan Trabzonspor, transferin son gününde, son transferini gerçekleştirdi. Gece yarısı transferinde, Bordo Mavililer genç orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

Trabzonspor'dan son gün transferi

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Transferin son 24 saatine girilene kadar 2’si satın alma opsiyonlu kiralık olarak, 1’i kiralık olmak üzere; 5’i yerli 10’u yabancı oyuncuyu transfer eden Bordo Mavililer, transferin son gününde de Alanyaspor’un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş’i transfer etti.

Almanya Albstadt doğumlu gurbetçi oyuncuyu, aylardır takip eden ve peşinde olan Karadeniz ekibi, oyuncunun da Trabzonspor’da oynamaya çok istekli olmasından faydalanarak bu işi bitirdi.

U21 Türk Milli Takımı’nın da formasını giyen, 1.77 boyundaki Umut ile 4 yıllık anlaşma yapılırken, 23 yaşındaki oyuncu alacağından feragat ederek, yıllık maaş olarak 9 milyon Liraya Trabzonspor ile anlaştı.

Oyuncunun kulübüne bonservis bedeli olarak; 4 yıl içerisinde taksitler halinde, 2 milyon 300 bin Euro ödenecek.

Umut Güneş; "Trabzonspor forması giymek çok istiyordum. Hayalim gerçekleşti.’’ derken, oyuncunun geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmada da forma giydiği, maç başına 90 dakika boyunca saha içinde, ortalama 12 km mesafe kat ettiği biliniyor.

Sol ayaklı olan Umut, Alanyaspor’a gelmeden önce, Stuttgart takımının U16,U17, U19 ve Stutgart’ın 2’ nci takımında forma giymişti.

Oyuncunun son 4 sezondur formasını giydiği Alanyaspor ile olan sözleşmesi, 2026 yılının Haziran ayında sona erecekti.

Umut Güneş’in Bordo Mavili takımın son transferi olarak, bugün Trabzon’da olması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Erdoğan’ın, Macron ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbet ortaya çıktı: Hani gelecektin? Güncel
Erdoğan’ın, Macron ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbet ortaya çıktı: Hani gelecektin?
Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı Yaşam
Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı
Emniyet’ten hakları iade edilen Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında açıklama. Görevlerine dönecekler mi? Güncel
Emniyet’ten hakları iade edilen Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında açıklama. Görevlerine dönecekler mi?
500 bin liraya sıfır otomobil: Araç piyasasını altüst edecek Güncel
500 bin liraya sıfır otomobil: Araç piyasasını altüst edecek
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı? Yazarlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
TOKİ'de borcu olanlar dikkat: Yüzde 25 indirim geliyor Güncel
TOKİ'de borcu olanlar dikkat: Yüzde 25 indirim geliyor
Ukrayna, Herson bölgesinin tahliyesine karar verdi Dünya
Ukrayna, Herson bölgesinin tahliyesine karar verdi