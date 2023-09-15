Trabzonspor'dan son gün transferi

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Transferin son 24 saatine girilene kadar 2’si satın alma opsiyonlu kiralık olarak, 1’i kiralık olmak üzere; 5’i yerli 10’u yabancı oyuncuyu transfer eden Bordo Mavililer, transferin son gününde de Alanyaspor’un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş’i transfer etti.



Almanya Albstadt doğumlu gurbetçi oyuncuyu, aylardır takip eden ve peşinde olan Karadeniz ekibi, oyuncunun da Trabzonspor’da oynamaya çok istekli olmasından faydalanarak bu işi bitirdi.

U21 Türk Milli Takımı’nın da formasını giyen, 1.77 boyundaki Umut ile 4 yıllık anlaşma yapılırken, 23 yaşındaki oyuncu alacağından feragat ederek, yıllık maaş olarak 9 milyon Liraya Trabzonspor ile anlaştı.

Oyuncunun kulübüne bonservis bedeli olarak; 4 yıl içerisinde taksitler halinde, 2 milyon 300 bin Euro ödenecek.

Umut Güneş; "Trabzonspor forması giymek çok istiyordum. Hayalim gerçekleşti.’’ derken, oyuncunun geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmada da forma giydiği, maç başına 90 dakika boyunca saha içinde, ortalama 12 km mesafe kat ettiği biliniyor.

Sol ayaklı olan Umut, Alanyaspor’a gelmeden önce, Stuttgart takımının U16,U17, U19 ve Stutgart’ın 2’ nci takımında forma giymişti.



Oyuncunun son 4 sezondur formasını giydiği Alanyaspor ile olan sözleşmesi, 2026 yılının Haziran ayında sona erecekti.



Umut Güneş’in Bordo Mavili takımın son transferi olarak, bugün Trabzon’da olması bekleniyor.