Trabzonspor'dan Sunjic atağı. Girişimler sürüyor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürüyor. Bordo Mavililer'in transfer listesinde Sunjic'in de olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'dan Sunjic atağı. Girişimler sürüyor

2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlasa da bu sezon beklentileri karşılayamayan Trabzonspor, ligi 6. sırada bitirdi.

Nenad Bjelica önderliğinde sezona hazırlanan Bordo Mavililer, transferin Fenerbahçe ile birlikte en hızlı takım konumunda.

Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez transferlerini bitiren Karadeniz ekibi, Ivan Sunjic'i gündemine aldı.

İngiliz basınının Türk basınına dayandırdığı iddialara göre; Hırvat oyuncunun Trabzonspor'un transfer listesinde olduğunu yazdı.

Sunjic, kariyerinde 285 maça çıktı. 15 gol ve 4 asist kaydeden Hırvat oyuncu, milli takım formasını da 1 kez terletti.

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