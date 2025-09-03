Trabzonspor'dan sürpriz Onana hamlesi!

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, yüksek bonservis bedelleri nedeniyle yerli kalecilerden vazgeçti. Bordo-mavililer rotayı yabancı kalecilere çevirirken Andre Onana için kiralık teklif yaptı.

YERLİ TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Trabzonspor, kaptan Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleye yerli bir takviye yapmak istedi. Ancak Süper Lig kulüplerinin yüksek bonservis bedelleri talep etmesi, yönetimi yabancı kalecilere yönlendirdi.

ORTEGA’DAN SONRA ONANA

61 Saat'in haberine göre; ilk etapta Manchester City’nin tecrübeli file bekçisi Stefan Ortega’ya teklif götüren bordo-mavililer, şimdi de Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana için kiralama teklifi sundu.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Manchester United’ın 2023 yazında 50 milyon Euro’ya transfer ettiği Onana’nın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli kalecinin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ALTAY BAYINDIR’IN YEDEĞİ

Sezona uyluk sakatlığıyla başlayan 28 yaşındaki Onana, ikinci haftadan itibaren kadroya dahil oldu ancak Altay Bayındır’ın gerisinde kalarak yedek kaldı. Onana son olarak 27 Ağustos’ta EFL Cup’ta Grimsby Town karşısında 90 dakika sahada görev aldı.