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Nwakaeme Suudi Arabistan'da gündem oldu. Hayal kırıklığı yarattı

Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan'a transfer olan 35 yaşındaki Anthony Nwakaeme ilk maçındaki kötü performansı sonrası gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 09:13
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Trabzonspor'dan Suudi Arabistan ekibi Al Fahya'ya transfer olan Nwakaeme ilk maçında hayal kırıklığı yarattı

Nwakaeme Suudi Arabistan'da gündem oldu. Hayal kırıklığı yarattı
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Trabzonspor'da başarılı bir kariyere imza atan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'ya transfer olmuştu.
Suudi Arabistan Ligi'ndeki ilk 2 maçta kadroya alınmayan Nwakaeme bu kez 10 dakika sahada kaldı. Al-Fahya'nın maçı 1-0 önde götürdüğü sırada 81. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, fiziksel açıdan iyi bir görüntü veremeyerek Suudi Arabistan gündemine oturdu.

90+2'DE GOL YEDİ
Anthony Nwakaeme'nin oyuna girişiyle maçtan düşen Al-Fahya, 90+2'de yediği gol ile sahadan 1 puanla ayrıldı. Nwakaeme'nin takımı ligde henüz galibiyetle tanışamazken, 3 haftada sadece 1 puan alabildi. 

Anthony Nwakaeme'nin hali ülke basınında geniş yankı bulurken, oyuncunun hazır hale gelebilmesi için oldukça uzun bir zamana ihtiyacı olduğu belirtildi.  Nwakaeme'nin gelecek hafta oynanacak olan Abha maçına da ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

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