﻿Nwakaeme Suudi Arabistan'da gündem oldu. Hayal kırıklığı yarattı

Trabzonspor'da başarılı bir kariyere imza atan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'ya transfer olmuştu.

Suudi Arabistan Ligi'ndeki ilk 2 maçta kadroya alınmayan Nwakaeme bu kez 10 dakika sahada kaldı. Al-Fahya'nın maçı 1-0 önde götürdüğü sırada 81. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, fiziksel açıdan iyi bir görüntü veremeyerek Suudi Arabistan gündemine oturdu.

90+2'DE GOL YEDİ

Anthony Nwakaeme'nin oyuna girişiyle maçtan düşen Al-Fahya, 90+2'de yediği gol ile sahadan 1 puanla ayrıldı. Nwakaeme'nin takımı ligde henüz galibiyetle tanışamazken, 3 haftada sadece 1 puan alabildi.

Anthony Nwakaeme'nin hali ülke basınında geniş yankı bulurken, oyuncunun hazır hale gelebilmesi için oldukça uzun bir zamana ihtiyacı olduğu belirtildi. Nwakaeme'nin gelecek hafta oynanacak olan Abha maçına da ilk 11'de başlaması beklenmiyor.