Trabzonspor'dan tarihi istatistik!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Trendyol Süper Lig'de çektiği ilk 3 isabetli şutta gol bularak tarihi bir istatistiğe imza attı.

Süper Lig’e etkili bir başlangıç yapan Trabzonspor, istatistikleriyle dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip, oynadığı üç maçta da kaleyi bulan ilk şutunda gol bulmayı başardı.

SEZONUN İLK ÜÇ İSABETLİ ŞUTU GOL OLDU

Antalyaspor karşısında kaleyi bulan ilk isabetli şut golle sonuçlandı.

Kocaelispor karşısında tek isabetli şutla 1-0 galip gelen Trabzonspor, ikinci hafta Kasımpaşa deplasmanında da tek isabetli şutla yine 1-0 kazanmıştı. Antalyaspor karşısında da aynı senaryo devam etti.

Bu sezon rakip kaleye çektiği 3. isabetli şutunda Savic'in kafa vuruşuyla Antalyaspor karşısında öne geçen Bordo Mavililer'in dördüncü isabetli şutunu kaleci Abdullah kurtarırken beşinci isabetli şut ise gol olmasına rağmen VAR'a takıldı.

