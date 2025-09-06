Trabzonspor'dan tatsız prova!

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan tatsız prova!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlıklarını Antalya'da katıldığı turnuvayla sürdüren Trabzonspor Lokomotiv Kuban'a 83-75 mağlup oldu.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 83-75 yenildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Rusya ekibi, 19-17 önde tamamladı. Lokomotiv Kuban, devre arasına da 40-33 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği 63-52 önde geçiren Rusya temsilcisi, karşılaşmayı 83-75 kazandı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Son Haberler
Galatasaraylı yıldız kendi milli takımını sırtladı
Galatasaraylı yıldız kendi milli takımını sırtladı
KADES'e yaptığı ihbarda öyle bir şey istedi ki...
KADES'e yaptığı ihbarda öyle bir şey istedi ki...
Ankara’da sağanak sonrası sel felaketi
Ankara’da sağanak sonrası sel felaketi
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!
DEM Parti diğer partileri de arkasına aldı! Bu açıklama yeri yerinden oynatacak
DEM Parti diğer partileri de arkasına aldı! Bu açıklama yeri yerinden oynatacak