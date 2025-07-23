Trabzonspor'dan transfer açıklaması: Yarın ayrılabilir!

Trabzonspor'un Erzurum'daki üçüncü hazırlık maçında İran ekibi Persepolis ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"2 ÖNEMLİ İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Zeyyat Kafkas, "Orta sahaya 2 transfer yapacağız. Bugün itibarıyla başkanımız ve İbrahim Bey önemli görüşmeler yaptı. Bouchouari ve Puertas 15 gündür gündemimizde. Bunların dışında Avrupa'da isim yapmış 2 önemli orta saha oyuncusu daha var. Onlarla görüşmeler yaptık. Olumlu ilerliyor. " dedi.

"ENİS DESTAN YARIN AYRILABİLİR"

Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de bilgiler veren Zeyyat Kafkas, "Enis ile ilgili bir gelişme var. Bir iki gün içerisinde transferi gerçekleşecek. Hatta yarın kamptan ayrılabilir. Bunun dışında 2-3 oyuncumuza daha teklifler var, bunları değerlendiriyoruz. Gençlerin talipliler var. Onlar için bizim önem verdiğimiz şey de gittikleri takımlarda genç oyuncularımızın süre alabilmeleri. Buna dikkat ederek kararlar alıyoruz." diye konuştu.

"FATİH HOCAMIZ HAKLI ÇIKTI"

Kamp yeriyle alakalı endişelerim vardı ama Erzurum için Fatih hocamız çok ısrar etti ve haklı çıktı. Ben de üç gündür buradayım. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.

"SAUL ADINA ÜZÜCÜ"

Saul adına üzücü o transferin gerçekleşmemesi. Konuştuğumuz oyuncu geldiği zaman bunu daha iyi anlayacaksınız. Trabzonspor Kulübü'nün hiçbir şekilde Saul'ü transfer ettik diye bir açıklaması olmadı. Bizim için büyük bir yıkım değil, problem değil. Kendisi böyle bir karar verdi. Bence kaybeden kendisi.

"UĞURCAN İSTERSE SÖZLEŞME UZATIRIZ"

Uğurcan bu takımın kaptanı. Çok da iyi bir Trabzonsporlu. Uğurcan'ın sözleşmesinin uzatılması yönünde bir gündem yok. İstese uzatırız. Bence bu gündem yapmak için konuşuluyor.

"MUHAMMED CHAM İÇİN ONAY BEKLİYORUZ"

Muhammed Cham için Arabistan'dan talep vardı. Biz bu teklifi kabul ettik. Yatırım fonundan izin çıkması gerekiyordu. Henüz kimseye bu yönde izin verilmedi. Bekliyoruz.