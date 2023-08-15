Trabzonspor'dan transfer atağı. İki yeni isim yolda

Süper Lig devi Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ve Kasim Adams ile anlaştı.

Trabzonspor'dan transfer atağı. İki yeni isim yolda

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Trabzonspor, kadro planlamalarını hızla sürdürüyor.

Bordo Mavililer, sTerbest oyuncu statüsündeki Taxiarchis Fountas ve Hoffenheim forması giyen Kasim Adams ile prensip anlaşmasına vardı.

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