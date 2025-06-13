Trabzonspor'dan transfer atağı: Orta saha için iki futbolcuyla görüşme

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Trabzonspor'dan transfer atağı: Orta saha için iki futbolcuyla görüşme

Fatih Tekke yönetiminde önümüzdeki sezon başarı hedefleyen Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo-mavili ekip, orta saha pozisyonu için iki oyuncu için temaslarına başladı.

Trabzonspor, 10 numara transferinde rotasını Fransa'ya çevirdi. Rennes'de forma giyen Albert Gronbaek, teknik ekibin onayını aldı. Danimarkalı yıldız için bordo-mavili takım, resmi yazışmalara başladı. 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.

2024-25'in yaz döneminde transfer olduğu Rennes'de tutunamayan Gronbaek, sezonun ikinci yarısında Championship ekiplerinden Southampton'a kiralanmıştı.

Rennes'in elden çıkarmak istemediği Gronbaek, kulübün ekonomik sıkıntıları nedeniyle satış listesine konulmuştu. Bu sezon 23 maça çıkan Danimarkalı, 2 gol-1 asistlik performans gösterdi.

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MAESTRO İÇİN DE TEKLİF YAPILDI

Bu arada Trabzonspor, ön libero transferinde de tanıdık bir ismi gündemine aldı. 1. Lig'e düşen Adana Demirspor'un Angolalı oyuncusu Maestro için bordo-mavililer, 500 bin Euro teklif etti. Güney ekibi, 1.5 milyon Euro'da ısrar ediyor.

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