Trabzonspor’dan UEFA için flaş hamle

Bankalar konsorsiyumuna borcunu ilk ödeyen takım olan Trabzonspor, UEFA’nın mali kriterlerine uyum sağlamak için harekete geçti.

Milliyet'te yer alan habere göre, son sermaye artırımından gelen paranın yüzde 74.46’sı olan 3 milyar 710 milyon lira ile banka kredilerini kapatan Trabzonspor, yüzde 20.38’i olan 1 milyar 15 milyon lirayla da diğer borç ödemelerinde kullanmıştı. Kalan paradan 99 milyon 920 bin lirası futbolcu ve teknik adamlara, 56 milyon 556 bin lirası ise diğer kulüplere olan borçların ödenmesinde kullanılmıştı.

Bordo-mavililer, 9 Nisan’da yaptığı yeni başvuruda ise 7.5 milyar lira olan sermayenin 1.1 milyar liraya düşürüleceğini, eş zamanlı olarak da yeniden 7.5 milyar liraya çıkarılacağını duyurdu.

SERMAYE AZALTIMINA GİTMİŞTİ

Karadeniz ekibinin, geçmiş yıl zararı olmasından dolayı zorunlu olarak sermaye azaltımına gittiği, bunun ardından tekrar 6 milyar 400 milyon liralık bir sermaye artışına gidileceği vurgulandı. UEFA’nın mali kriterlerine uyum sağlamada ve şirketin mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacağı belirtilen paranın yüzde 55’i ile Denizbank’tan çekilen kredi, faiz ve komisyonun ödeneceği, yüzde 25’inin vergi borçlarını kapatacağı, diğer yüzde 5’in ise futbolcu ücretleri ve bonservis ödemeleri ile teknik kadro maaşlarıyla ticari borçlara harcanacağı ifade edildi.