Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı: Fenerbahçe'ye ilettiler

Kaynak: İHA
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı: Fenerbahçe'ye ilettiler

Trabzonspor yönetimi, sosyal medyadan gelen tepkilere rağmen kaptanları Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye gitmesine yeşil ışık yaktı. Daha önce milli kaleciyle anlaşan sarı lacivertiler transferde sona geldi.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda sona geldi. İHA'nın haberine göre Fenerbahçe'nin önerdiği bonservis bedeline bir daha ulaşılmayacağına karar veren Karadeniz ekibinin yönetimi transfere yeşil ışık yaktı.

Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda kaleyi lerli bir isme teslim etmek isteyen sarı lacivertliler Uğurcan Çakır ile daha önce anlaşma sağlamıştı. 29 yaşındaki file bekçisi için iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıklarında da sona gelindi. Kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakan milli kalecinin isteği de transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi. Trabzon'dan gelen haberin ardından transferin her an duyurabileceği belirtiliyor.

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