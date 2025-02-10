Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır paylaşımı "The Best"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf John Lundstram'ın golüyle bordo mavililer oldu.

"THE BEST"

Eyüpspor'un 7. dakikada Mame Thiam ile kullandığı penaltı vuruşunda önce Uğurcan Çakır, ardından da direk gole izin vermedi. Kaleci Uğurcan Çakır, çıktığı son 5 resmi maçta kalesini gole kapattı. Maçın ardından Trabzonspor Çakır'ın kurtardığı penaltının görüntüsü ile "The Best" paylaşımı yaptı.

"TAKIMA NE KADAR YARDIM EDERSEM NE MUTLU BANA"

Eyüpspor maçının ardından konuşan Uğurcan Çakır "Öncelikle çok önemli bir maçtı. İlk 5'i hedefliyoruz. Eyüp de rakibimizdi aslında. Her iki takım da bence çok iyi mücadele etti. İlk 5 hedefimiz var dediğim gibi. Onu sürdürmeye çalışacağız. En iyi performansımı kulübüm için vermek için çalışıyorum. Bu senenin zorluğu bence çok fazla takıma yeni katılan isim oldu. Takıma ne kadar yardım edebilirsem ne mutlu bana." dedi.