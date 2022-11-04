Abdullah Avcı: Bizi bırakmasınlar

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son haftasında ağırladığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u 1-0 yenmesine karşın grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ferencvaros karşısında ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dönemlerin ilk yarısı itibarıyla en iştahlı, görkemli oyununu oynadık. Oyun planına sadık kaldık. Pozisyon zenginliği, rakibe baskı, pozisyon vermeme anlamında istediklerimizi yaptık. İlk yarı itibarıyla büyük keyif aldık." dedi.

İkinci yarı ise dengeli bir oyun olduğunu kaydeden Avcı, "Kontrol bizim elimizdeydi. Rakibe sadece 1 şut pozisyonu verdik. Ancak daha fazla üretmeliydik. Oyuncuların sürelerini, sakatlıkları düşündük. Umut'un ufak sakatlığı vardı. İhtiyaç duysak alacaktık ama almadık. Oyuna giren çıkanlar doğru cevap verdi. Grubun liderini tek yenen takımız. 9 puanla 3. sırada kaldık. Kısmet, yol haritası böyle oldu. Oyuncularımı, rakibi tebrik ediyorum. Başakşehir lider çıktı, Sivasspor lider çıktı. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Ülke futboluna katkı sağlıyorlar." şeklinde konuştu.

Avcı, bordo-mavili takımda teknik adam olarak 100 maç barajını aşmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Trabzonspor ailesine, taraftarına, kulüp başkanına, çalışanlara, bütün personele, ekibime, oyuncularıma minnetlerimi sunuyorum. Hep beraber harika duygular yaşıyoruz. İkinci sene doluyor, üç sezon dolu dolu geçiyor. Bunun içinde 3 kupa, saygı, sevgi var. Organizasyonlar geliştirmeye çalışıyoruz. Şükranlarımı sunuyorum. Her zaman her yerde bu desteği bana gösterdiler. Onlardan bir ricam daha var. Onlarla çok güzel hikayeler yazıyoruz. Bizi bırakmasınlar. Pazar gününden itibaren onları full şekilde bekliyorum. Geçen sene beraber yaptıysak, ikinci şampiyonluk yoluna çıkarken onlara ihtiyacımız var."

Avcı, Gomez ve Umut Bozok'un yokluğunda sahaya sürdüğü Yusuf Yazıcı'nın performansından memnun olduğunu sözlerine ekledi.