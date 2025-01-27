Trabzonsporlu Dragus’a Yunan kancası: Tanıdık isim talip oldu

Trabzonpor'un sezon başında Belçika takımı Standard Liege'den 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği ancak şu ana kadar beklenen katkıyı alamadağı Denis Dragus'la ilgili ayrılık iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, bordo mavili formayla 19 maça çıkan ancak takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlayabilen Dragus'tan vazgeçme kararı aldığı ileri sürüldü.

Buna karşın 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiltere Championship'ten Watford ve İtalya Serie A'dan Genoa ile adı anılan hücum oyuncusu hakkındaki son transfer iddiası ise bir Yunan takımından. Rumen kanalı Digi Sport'un yorumcusu Radu Naum, canlı yayında yaptığı açıklamada, Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'un Denis Dragus'u transfer etmek üzere olduğunu duyurdu.

Naum, Dragus'un zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacağını iddia ederek, "Dragus PAOK Selanik'e gelecek. Eğer doğru değilse buraya gelirim, elimi kaldırırım ve 'yanılmışım, özür dilerim' derim. Bunu daha önce yaptım, sorun değil!" diye konuştu.

Öte yandan Denis Dragus'un menajeri Florin Manea, futbolcusu hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Rumen basınından Sport Pe Surse'ye konuşan Manea, "Hiçbir şey bilmiyorum. Watford ya da PAOK hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bir takım bir futbolcuyla sözleşme imzalamak istediğinde öncelikle oyuncunun bağlı olduğu kulüple görüşür. Bu teklif kabul edilirse menajeriyle konuşulur. Şu anda Denis Dragus'un transferilye ilgili hiçbir şeyim yok." ifadelerini kullandı.